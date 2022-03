ETF Strategien

Trading Idea

In diesem wikifolio soll ausschliesslich in ETFs investiert werden. Ein Investment soll es nur in grosse Indizes weltweit erfolgen. Vor allem die technische Analyse soll dabei zur Anwendung kommen und daraus ganz besonders der Trend mit gleitenden Durchschnitten. Die Anlagedauer soll überwiegend langfristig sein. show more

