Das wikifolio "AnBergen Nachhaltige Unternehmen" kommt von Herzen.



Nach über einjähriger Testphase haben wir im Herbst 2020 unseren Audi verkauft. Seitdem ist die ganze Familie nur noch mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit der Bahn unterwegs. Vor ein paar Jahren sind wir vom flachen München ins bergige Allgäu gezogen. Aufgrund der landschaftlichen Gegebenheiten sind wir dort an so manchen Tagen starkem Regen, Wind oder Schneefall ausgesetzt. Und dennoch haben wir unseren Umstieg, weg vom Auto, an keinem einzigen Tag bereut.



Umwelt- und Tierschutz sowie alles rund um das Thema Nachhaltigkeit war in der Vergangenheit eher etwas für Idealisten - um nicht zu sagen, für Utopisten.

Ohne Zweifel ist nun jedoch ein historischer Wandel im Gange.

Dieser tut unserer Welt mit Sicherheit sehr gut, bietet darüber hinaus jedoch auch eine Fülle neuer Ideen, sein Kapital mit gutem Gewissen anzulegen.





Deshalb soll dieses wikifolio in Aktien von Unternehmen investieren, die sich der Nachhaltigkeit bei ihrem Schaffen verschrieben haben.



Der Investitionsprozess soll vorwiegend auf einer qualitativen und quantitativen Unternehmensanalyse basieren. Dieser soll ESG-Scores, nachhaltige und aussichtsreiche Technologien sowie günstige Unternehmensbewertungen kombinieren.



Als Beimischung oder zum Versuch der Absicherung kann virtuelles Kapital auch in ETFs angelegt werden.



Idealerweise können Positionen langfristig gehalten werden. Aufgrund zunehmender Schwankungen an den Aktienmärkten plane ich jedoch mit einem überwiegend kurzfristigen Anlagehorizont.



