AB C 65 hold

Trading Idea

Das wikifolio "Bargain" soll in Unternehmen investieren, die nahe Ihrem Buchwert notieren oder in die Kategorie "Value" fallen.



Hierbei wird ein globaler Investitionsansatz verfolgt, der ausschließlich in Aktien und ETF's anlegen soll.

Es ist geplant, dass dieser Ansatz nur auf Fundamentaldaten basiert.



Dabei fallen die gekauften Aktien in 3 Kategorien:



1. Bargain 1 = Total Current Asset - Total Liabilites >= Market Capitalization

2. Bargain 2, kalkuliert auf Basis eines proprietären Modells >= Market Cap.

3. Intrinsischer Wert, kalkuliert auf Basis eines proprietären Modells.



In Abhängigkeit vom Marktumfeld kann Kapital als Beimischung oder zur Absicherung vorübergehend in ETF's angelegt werden. Dies trifft im Speziellen auf Phasen stark fallender Kurse zu.



Es wird mit einem überwiegend langfristigen Anlagehorizont geplant. show more

This content is not available in the current language.