Trading Idea

Das wikifolio "AnBergen Prop Modell Trading" soll eine vorteilhafte Wertentwicklung generieren, die insgesamt unabhängig von den gehandelten Einzelmärkten ist. Zusätzlich strebe ich dabei geringere Schwankungen an als mir Aktien- oder Rohstoff-basierte ETFs bieten können.



Mein Handelsansatz soll ausschließlich auf meinen proprietären statistischen Modellen basieren, die sich meiner Meinung nach aus statistisch signifikanten Korrelationen und logischen Verknüpfungen ausgewählter Parameter in Hinblick auf folgende Analysen ergeben:



Intermarketanalyse

Globalanalyse

Zeitzyklen

Quantitative Unternehmensanalyse

Orderflowanalyse

Sentimentanalyse



Vereinfacht ausgedrückt, möchte ich von Mean-Reverting- und Momentum-Effekten profitieren.



Meinem Financial Engineering soll dabei ein möglichst umfangreicher Werkzeugkasten zur Verfügung stehen. Deshalb beabsichtige ich von Aktien, ETFs, Anlagezertifikaten, Hebelprodukten und Fonds Gebrauch zu machen.



Meiner Erfahrung nach lassen sich potenzielle Entwicklungspfade für die nahe Zukunft besser abschätzen als mögliche (Wunsch-) Zustände die in ferner Zukunft liegen. Deshalb plane ich mit einem überwiegend sehr kurzfristigen Anlagehorizont, der sich in der Regel von einigen Stunden bis hin zu mehreren Tagen erstrecken sollte. show more

