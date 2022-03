AnBergen Emerging

Trading Idea

Das wikifolio "

AB Stocks only

" soll grundsätzlich international in Unternehmen investieren:



- die sich in einer angespannten finanziellen Situation befinden,

- jedoch einen Turnaround bei den Kennzahlen (G&V, Bilanz, Page Views u.a.)

vorweisen können,

- und bei denen deshalb aus meiner Sicht ein hohes Kurssteigerungspotenzial vorhanden ist. show more

