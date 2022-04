Active Micro Trading

Trading Idea

Das wikifolio Active Micro Top Trading soll durch sehr kurzfristiges Trading sowohl in fallenden als auch in steigenden Märkten agieren, dabei werden grundsätzlich die Werte aus dem Anlageuniversum gehandelt, die sich auf die folgenden Anlageklassen beziehen können: Indizes, Währungen, Aktien und Rohstoffe.



Anlageidee: Es soll überwiegend in Hebelprodukte sowie Anlagezertifikate investiert werden, dabei soll das Investitionsvolumen variabel sein. Da sich Derivate deutlich stärker als die zugrundeliegenden Basiswerte bewegen können, kann es im Portfolio zu entsprechenden Schwankungen kommen.



Der Anlagehorizont soll sich überwiegend im Intradaybereich und in kurzfristigen Zeitfenstern befinden. Die Entscheidung für eine Positionseröffnung soll hauptsächlich durch eine technische Analyse erfolgen, wie z.B. die Auswertung von Trends, Formationen, Retracements und Indikatoren.weniger show more

This content is not available in the current language.