Superior Stock Selection

Trading Idea

In diesem Wikifolio wird in Unternehmen investiert, die vorrangig über ein starkes und zukunftsträchtiges Geschäftsmodell verfügen. Darüber hinaus ist wichtig, dass diese Unternehmen einen signifikanten Wettbewerbsvorteil aufweisen, um langfristige Profitabilität zu gewährleisten. In der fundamentalen Analyse werden u.a. Kennzahlen wie Umsatzwachstum, Free Cashflow und ROIC betrachtet. Zudem wird stets die Branchen- und Wettbewerbssituation analysiert. Ebenfalls werden makroökonomische Faktoren bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt.

Das Portfolio soll auf ca. 12-15 Einzelwerte begrenzt sein. Die Wertpapiere werden vorrangig langfristig gehalten. show more

