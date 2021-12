Trading Idea

Mit diesem Wikifolio hedge ich sämtliche Aktien aus dem BEST ref. und EVERGREEN BH.

Auch hier wende ich bedingungslos die Nachkaufstrategie an.

Die Aktien hedge ich an Tops mit Hebel 2-3

Der Dax wird mit Hebel 15 short und long gehandelt.



Nachkäufe werden in festgelegten Abständen getätigt. show more

This content is not available in the current language.