Best of Tech Stocks

STRATEGIE - Diese Strategie versucht die Top-Werte in den großen Indizes zu capturen und deren Gewichtung zu verstärken - Die Heuristik dahinter ist, dass die Top-Werte so gut sind, dass sie auch in Zukunft eine höhere Rendite bringen - In den letzten 10 Jahren hat das gut funktioniert, aber es ist natürlich nicht garantiert, dass das auch in Zukunft so ist METHODE - Es werden folgende Indizes betrachtet: S&P500, Nasdaq-100, MSCI World, MSCI Emerging Markets - Es wird absteigend nach Gewichtung sortiert - Es werden nur Tech-Werte betrachtet und diese auch nicht vollständig, sondern das basiert auf meiner Einschätzung, welche "gut" sind - Es wird die maximale Gewichtung der Werte in einem der Indizes genommen - Die resultierenden Werte werden mit ihrer Gewichtung hochskaliert, so dass man auf 100% kommt - Einmal im Jahr im Dezember soll eine Anpassung vorgenommen werden CHANCE RISIKO BETRACHTUNG - Es soll wenig gehandelt werden - Es wird ein relativer (kein absoluter) Return angestrebt, d.h. laufen die Tech-Werte gut, läuft dieses Portfolio gut, laufen die Tech-Werte schlecht, wird auch dieses Portfolio schlecht laufen STEUERVORTEIL DURCH UMSETZUNG IN EINEM WIKIFOLIO - Die Strategie mit einem Wikifolio Zertifikat umzusetzen, hat für mich Steuervorteile. Man zahlt zwar die Zertifikatsgebühr und die Performance-Fee (ich habe die niedrigste gewählt), aber wenn man das privat machen würde, dann würde man beim umschichten Abgeltungssteuer zahlen

