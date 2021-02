BYI Travel

Trading Idea

Das Beyond Your Invest Wikifolio Travel ist ein antizyklisches Wikifolio, welches auf Unternehmen setzt die durch die Corona Pandemie hart getroffen wurde. Ziel hinter der Anlage ist es an einer Erholung dieser Branche zu partizipieren.

Das Wikifolio erfasst Unternehmen der Touristik-, Hotel- & Freizeitbranche. show more

This content is not available in the current language.