Value und Momentum weltweit CHF

Trading Idea

Die Kombination aus den Faktoren Value und Momentum resultiert, für ein diversifiziertes Portfolio, nachweislich in einer Überrendite gegenüber der Marktrendite. Daher soll dieses Portfolio anhand von Value und Momentum Kennzahlen erstellt werden.



Für den Portfolioaufbau soll eine dreistufige Analyse angewendet werden, um aus dem weltweiten Anlageuniversum diejenigen Unternehmen mit dem besten Rendite-Risiko-Verhältnis herauszufiltern. Der Analyse und Auswahlprozess soll wie folgt aussehen:



Value Faktor:

Finden der 10% Unternehmen mit der stärksten Unterbewertung anhand sorgfältig ausgewählter Value Kennzahlen.



Qualitätsfaktor:

Filtern der Unternehmen mit sehr guten Fundamentaldaten.



Momentum-Faktor:

Auswahl derjenigen Aktien mit dem höchsten Preismomentum.



Dieses Vorgehen habe wurde in Anlehnung an die „Trending Value Strategy“ von James O’Shaughnessy entwickelt und mit dem Qualitätsfaktor zusätzlich verfeinert, um der klassischen „Value Trap“ entgegenzuwirken.

English:

The combination of value and momentum factors has been proven to outperform the market return for a diversified portfolio. Therefore, this portfolio shall be built using value and momentum factors.



For the portfolio construction, I plan to apply a three-step analysis to filter out those companies with the best risk-return ratio from the global investment universe. The analysis and selection process shall be as follows:



Value Factor:

Finding the 10% companies with the strongest undervaluation based on carefully selected value metrics.



Quality factor:

Filtering the companies with very good fundamentals.



Momentum factor:

Selecting those stocks with the highest price momentum.



This approach was developed based on the "Trending Value Strategy" by James O'Shaughnessy and additionally refined with the quality factor to counteract the classic "Value Trap". show more

