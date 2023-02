alles alleine machen lassen

Trading Idea

Mit diesem Dach-Wikifolio soll in Wikifolios von Trader*innen investiert werden, die in der Vergangenheit Risiko und Rendite gut gemanagt haben, die also hohe Wertsteigerungen bei geringen Schwankungen erzielen konnten. In dieses Dach-Wikifolio sollen Wikifolios mit unterschiedlichen Anlage-Schwerpunkten aufgenommen werden, so dass eine breite Streuung über verschiedene Anlage-Stile und Klassen (v.a. Aktien, Anleihen, Rohstoff-Zertifikate), über Wirtschaftsregionen und -sektoren erzielt werden kann. Zur Risiko-Diversifikation sollen Wikifolios von genau 31 verschiedenen Wikifolio-Trader*innen vertreten sein. Das Dach-Wikifolio soll kontinuierlich zu annähernd 100% in Wikifolios investiert sein. Eine eigene Cash-Quote soll allenfalls kurzzeitig gehalten werden, um Positionen austauschen oder aufbauen zu können. Aufgenommen werden sollen nur solche Wikifolios, die von ihren Emittent*innen dauerhaft nahezu täglich betreut werden (erkennbar am Datum des letzten Logins) und in die zum Zeitpunkt der Aufnahme ins Dach-Wikifolio bereits mindestens 10.000€ investiert waren. Die einzelnen Positionen können auch Hebelprodukte enthalten. Das Dach-Wikifolio soll aktiv gemanagt werden. Veränderungen in den Wikifolios dieses Dach-Wikifolios sollen aufmerksam verfolgt sowie zeitnah und regelmäßig einem Performance-Vergleich unterzogen werden. Rund 50 Wikifolios werden dabei engmaschig getrackt, 31 davon sollen im Dach-Wikifolio vertreten sein. Die zehn größten Positionen sollen gemeinsam mehr als 50% Gewichtung einnehmen. Jedes der vertretenen Wikifolios soll mittel- oder langfristig gehalten werden, sofern es hinsichtlich Wertsteigerung und Wertschwankung eine kontinuierlich hohe Performance erzielt im Vergleich zum Marktumfeld, d.h. gegenüber Aktien-ETFs großer Indizes wie z.B. MSCI World, S&P 500, Nasdaq 100, STOXX Europe 50, STOXX Europe 600.

Master data Symbol WFD1Y1S0UT Date created 02/23/2023 Index level -