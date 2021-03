TOP 7 Performance Momentum

Trading Idea

Dieses Dach-Wikifolio investiert in die TOP 7 Wikifolios mit der größten 3-Monatsperformance ("Performance Momentum"). Ziel ist eine dadurch höhere Wertentwicklung, weil sich ein starkes Momentum, so meine Annahme, oft über einen Zeitraum von mehr als 3 Monaten fortsetzt. Das investierte Kapital eines jeden Wikifolios soll mindestens 200.000 betragen. Der maximale Verlust sollte -20% nicht übersteigen. Angepasst wird das Wikifolio Quartalsweise. Ausnahmen sind erlaubt! So soll z.B. eine Ballung auf einzelne Branchen (z.B. Wasserstoff), oder auch mit Risiken behaftete Anlageformen (z.B. Bitcoins), vermieden werden. Hier würde jeweils nur das stärkste 3-Monats-Themen-Wikifolio aufgenommen werden.



Stichtage der Aktualisierung: 01.03, 01.06, 01.09, 01.12 eines jeden Jahres. show more

