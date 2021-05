Dach exquisit

Trading Idea

Langfristiger Vermögensaufbau soll Ziel dieses Dach-wikifolio sein.

Entscheidungsfindung:

Es soll in meiner Meinung nach potentiell renditestarke wikifolios investieren:

- sie sollten in der Vergangenheit durchweg eine Outperformance ausweisen:

- - - die Durchschnitts-Performance pro Jahr soll möglichst hoch sein

- - - die 5-Jahres-Performance soll möglichst hoch sein (sie sind älter als 5 Jahre)

- - - die 1-Jahres-Performance soll möglichst hoch sein (sie haben sich bewährt)

- - - die Sharpe-Ratio (das Verhältnis Rendite zu Risiko) soll möglichst hoch sein

- es sollen mindestens 50.000 Euro in dem wikifolio investiert worden sein

- vereinzelt sollen auch wikifolios aufgenommen werden können, die die

...obenstehenden Voraussetzungen nicht erfüllen, die aber meiner Meinung nach

...ein hohes Potential aufweisen

- der Chartverlauf soll möglichst "von links-unten nach rechts-oben" verlaufen

- diese Kriterien sollen im Laufe der Zeit geändert und weiter verfeinert

...werden können

- es sollen auch (vereinzelt) wikifolios mit Hebel enthalten sein können



Die Investitionsquote soll zwischen 0% und 100% liegen.



Die Zusammenstellung des wikifolios soll regelmäßig überprüft werden.



Jede Position soll mit einem Stopp-Loss-Limit abgesichert werden können.



Der Anlagehorizont soll langfristig ausgerichtet sein.



Warum in ein Dach-wikifolio investieren und nicht in einzelne wikifolios?

Vom Gewinn beim Verkauf wird 25% Kapitalertragssteuer abgezogen. Plus

Solidaritätsabgabe und ggf. Kirchensteuer.

Wer in mehreren wikifolios investiert ist, wird öfters Anteile austauschen um "auf dem Laufenden zu bleiben". Die dabei gezahlten Steuerbeträge stehen von da an nicht mehr für zukünftige Werterhöhungen zur Verfügung. Zusätzlich fallen Kauf- und Verkaufsgebühren an. Dadurch geht ein großer Teil des Zinseszinseffekts verloren.

