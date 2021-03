BlauerVogel - Aktien ohne Tamtam

Trading Idea

Ein rein privates Aktienportfolio.

Die Idee:: "Follow the money"

Es gibt genügend Investoren die vemehrt auf

dieselben Aktien setzen.

Warum dem Strom nicht einfach folgen?

Die Devise könnte lauten:

"If you can´t beat them join them!"



Bitte nicht vergessen, alle Angaben sind hier ohne Gewähr.

Das Risiko und die Ungewissheit bleiben bestehen.

Jeder investiert auf eigene Gefahr! show more

