Trading Idea

FAKE MEAT soll ein wikifolio sein, welches in Unternehmen des Zukunftsmarkts Fleischersatzprodukte investiert.

Daher: Es geht nicht vorrangig um vegane Produkte, sondern wirklich um Fleischersatz. (auch wenn es hier natürlich ein große Schnittmenge gibt)

Da der Markt hierzu noch überschaubar ist (Stand Mai 2021), kann es vorkommen, dass einzelne Positionen hoch gewichtet werden.

Durch Verkäufe frei werdendes Cash soll in der Regel zügig reinvestiert werden.

Chart-Technik soll grundsätzlich eine untergeordnete Rolle spielen, Käufe und Verkäufe sollen in der Regel nicht getimt werden.

Für die Anlageentscheidungen soll grundsätzlich meine Fundamental-Meinung zu den Unternehmen ausschlaggebend sein. Diese beruht in der Regel auf verschiedensten im Internet frei verfügbare Informationen und Analysen. show more

