Trading Idea

Auch wenn´s für viele Händler lapidar klingt, sollte man folgende simple Regeln befolgen, um an den Börsen langfristig erfolgreich zu sein:



Ein Wertpapierhändler handelt mit Wertpapieren, so wie ein Gemüsehändler mit Gemüse... bedeutet also, er kauft möglichst günstig ein und verkauft möglichst hoch.



Man sollte auch keinen Trends hinterherrennen aus Angst, etwas zu verpassen. Lieber mal etwas länger warten und dafür nen guten Preis bekommen, denn im Einkauf liegt der Gewinn ;-)



Man sollte eine Aktie nicht als reines Spekulationsobjekt sehen, sondern als das, was sie im eigentlichen Sinne ist: Eine Beteiligung an einem guten Unternehmen, das langfristig erfolgreich ist.



Klingt zwar simpel, aber wer sich daran hält, macht langfrsitig Gewinn. show more

This content is not available in the current language.