FOKUS Emerging Asien Osteuropa

Mehr als 4 Milliarden Menschen sind ein gewichtiges Argument, die Zukunft des 21. Jahrhunderts mit den sogenannten Schwellenländern zu verbinden. China, Indien, Vietnam, Indonesien und die asiatischen Nachbarstaaten ohne Japan erreichen mittlerweile ein globales BIP von fast 25%.

BRICS, Next Eleven mit einer im Durchschnitt sehr jungen Bevölkerung oder NIC bzw. Tigerstaaten, alle sind aufstrebende Märkte mit einem hohen wirtschaftlichen Wachstumspotenzial, einem sehr dynamischen Industrialisierungsprozess und sukzessiv ein stetig zunehmendes Pro-Kopf-Einkommen.



Im wikifolio-Musterdepot FOKUS_EAO möchte ich Wertepapiere aus diesen Zukunftsmärkten / Emerging Markets zusammenstellen, die meines Erachtens einen gewichtiger Anteil im globalen Strukturwandel beanspruchen und entscheidend die globale Zukunft allgemein und den Klimawandel beeinfussen werden.



Der Fokus soll dabei auf Wachstum- oder chancenorientierte ETF und Fonds und einigen ausgesuchten Aktien liegen. Es wird angestrebt, die Wertpapieranteile überwiegend in Fonds oder ETF anzulegen, um eine möglichst große Diversität zu erreichen und damit zu erwartende Synergieeffekte zu generieren.



Das Portfolio soll damit das Ziel verfolgen, möglichst breitaufgestellt an den Wachstumsmärkten der unterschiedlichen Regionen zu partizipieren und mit einer immer wieder angepasssten Aufteilung und Gewichtung der Regionen/Länder versuchen, die Performance des wikifolios zu optimieren.



Das wikifolio soll mit ETF, Fonds oder Zertifikaten aus dem Rohstoffsektor ergänzt werden.



Die Entscheidungsfindung basiert auf meinen Kenntnissen und Beobachtungen der unterschiedlichen Märkte und eine Ausrichtung dahingehend, ob Regionen oder Länder im Grundsatz nach meiner Einschätzungen als zukunftfähig und ihre Entwicklung als prosperierend eingestuft werden können. Der Anlagehorizont der Investments soll situationsangepasst mittel-bis langfristig sein. show more

