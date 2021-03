Focus Momentum Trading

Trading Idea

In diesem wikifolio sollen Aktien und vereinzelt auch ETF´s gehandelt werden. Ziel ist, in Werte zu investieren, die aufgrund aktueller relativer Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt kurzfristige Chancen auf höhere Performance bieten könnten. Die Werte sollen grundsätzlich durch technische Analyse ausgewählt werden. Hier soll besonders die RSI- und MACD- Momentumindikatorenanalyse als ein Hilfsmittel zur Identifikation von Trendstärke und Kurswendepunkten zur Anwendung kommen. Darüberhinaus sollte die relative Stärke berücksichtigt werden.



Aus langjähriger Anlegererfahrung resultiert meine persönliche Erkenntnis, dass Fehlsignale in der technischen Analyse durchaus häufiger vorkommen können. Daher sollen sie mir für dieses wikifolio lediglich erste Hinweise liefern, die durch eine Kombination mit zusätzlichen von mir zusammengestellten Daten vertieft werden sollten. Es ist geplant, dadurch die Prognosegenauigkeit zu erhöhen.



So ist zur weiteren Unterstützung des Auswahlverfahrens auch vorgesehen, monatlich einen kontinuierlich anwachsenden, prozentualen Mindestkursanstieg als Benchmark vorzugeben. Mein Programm sieht dafür vor, dass die Dynamik der Steigerungsrate entsprechend Marktlage bzw. um die Titelanzahl im wikifolio zu steuern, grundsätzlich verändert werden könnte. Durch dieses Vorgehen ist geplant, zeitnah Titel herauszufiltern, deren Momentum nachzulassen scheint. Ebenso können Positionen, die die Aufnahmekriterien zwischenzeitlich erfüllen, neu aufgenommen werden. Es ist vorgesehen, die Zusammensetzung des Musterdepots wöchentlich zu überprüfen.



Der Handelsidee entsprechend, sollte der Anlagehorizont eher im kurz- bis mittelfristigen Bereich angesiedelt sein, wobei nachhaltig starke Trendverläufe in Ausnahmefällen auch zu einer längerfristigen wikifolio-Zugehörigkeit führen könnten. show more

