Future ETFs

Ein gesunder Mix aus zukunftsorientierten Branchen. Hier sollen verschiedene Pfeiler der Gesellschaft zusammenfinden. Zukünftig sollen auch Branchen beobachtet werden die im heutigen Digitalisierungs- und Technikwandel eher in den Hintergrund rücken und übersehen werden wie Textil, Kunst & Kultur. Ich möchte mit diesem Portfolio ein ausgewogenes Programm erzeugen welches aus wenig Hektik und Anspannung eine zukünftige Absicherung bieten soll. Das Programm wird im Sinne von Beobachtung neuer Technologien und Startups, dynamisch sein. Ich bin ein junger Maschinenbauingenieur gebürtig aus den 90ern und kann mir gut vorstellen in welche Richtung die Gesellschaft geht. Daher kann ich das Bedürfnis des Endverbrauchers in der Zukunft abschätzen und dementsprechend frühzeitig nach Anlageoptionen suchen.



Das aktuelle Portfolio besteht aus:

Mobilität & Transport: Transportmittel, Energieträger, Hardware/Software, Chip- & Halbleitertechnik

Umwelt: Erneuerbare Energien und Recycling

Robotik & K.I: Robotik, AR, VR, IoT, Smart Things, Endgeräte

Medizintechnik: Maschinen- & Werkzeugbau im Medizin- & Dentalbereich

BioTech: Lebensmittel, Gesundheit, Agrar&Forstwirtschaft, Anbau und Zuchttechnik der Zukunft

Gaming & Entertainment: Gaming, Music, Video, Streaming, Cloud, Connecting show more

