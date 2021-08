4x4 Globalinvest Marathon

Trading Idea

Das wikifolio Globalinvest 4x4 soll in der Regel in 4 bis 10 charttechnisch interessante Werte für ca. 4 Tage investieren. (Swing-Handelsansatz). Es kann das gesamte Handelsuniversum gehandelt werden. Long und Short. Die Haltedauer soll entsprechend kurzfristig sein. In der Regel 4 Tage bis 4 Wochen. Bei einem ausgeprägten Trend können Positionen auch länger laufen gelassen werden. Jeder Trade ist mit einem Gewinnziel und einem Stop Loss versehen. Der Sinn dieser Strategie ist, einen Gewinn zu erzielen bei einem kalkulierten Risiko um den maximalen Draw-Drown möglichst gering zu halten. show more

This content is not available in the current language.