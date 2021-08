Global and Health - Defensive

Trading Idea

Angesichts des demografischen- und soziodemografischen Wandels könnte es in Zukunft zu einer steigenden Nachfrage nach Gesundheitsleistungen und Pflege kommen.

Hinzu kommen pathogenetische und salutogenetische Entwicklungen, die maßgeblich dazu beitragen, dass Gesundheitsdienstleister vermehrt mit geriatrischen Patienten und Multimorbidität zu tun haben werden.

Das virtuelle Musterportfolio soll in vier Bereiche aufgeteilt sein.

Der größte Bereich soll aus meiner Meinung nach unterbewerteten Aktien der größten börsennotierten Unternehmen weltweit bestehen.

Der zweite Bereich soll aus meiner Meinung nach unterbewerteten internationalen Aktien börsennotierter Unternehmen im Gesundheitswesen bestehen.

Der dritte Bereich soll aus Rohstoffwerten bestehen, die eine voraussichtliche positive oder fast gleichbleibende Forward Curve haben.

Sie sollen vor Allem zur Diversifizierung dienen.

Und den kleinsten Bereich soll ein ETF ausmachen, der vorwiegend in Aktien aus dem Gesundheitswesen investiert.

Somit soll eine breitere branchenspezifischere Streuung angestrebt werden.

Das Anlagenuniversum soll ausschließlich aus Aktien und ETFs / ETCs bestehen.

Der Aktienhandel wird nach persönlichen Kriterien betrieben.

Zu diesen Kriterien gehören Kennzahlen wie die Marktkapitalisierung, das KGV und die Dividendenrendite, sowie die langfristige Chartentwicklung, aktuelle Nachrichten und die generelle Marktsituation.

Der ETF/ETC Handel soll keinen bestimmten Kriterien unterliegen.

Zukäufe und Teilverkäufe können jederzeit getätigt werden.

Für die Entscheidungsfindung sollen Zeitschriften und das Internet als freizugängliche Quelle genutzt werden.

