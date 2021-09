HiGrowth Healthcare Innovation

Trading Idea

"An der Börse wird die Zukunft gehandelt, nicht die Vergangenheit."



Bei diesem Aktien-Portfolio wird langfristig in günstig bewertete Wachstumsunternehmen investiert, und zwar weltweit und überwiegend aus den Branchen Biotechnologie und Pharma. Das soll vor allem nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und durch Bewertung fundamentaler Kennzahlen passieren, die sich auf die Zukunft projizieren lassen:



• Umsatzwachstum TTM

• Free-CashFlow-Marge TTM

• Gross Margin TTM

• Enterprise Value/Sales

• PEG Ratio



Aus diesen Kennzahlen wird ein Score errechnet, der mittels statistischer Auswertungen optimiert wurde. Jedes Unternehmen wird nach einer individuellen Analyse entsprechend im Portfolio gewichtet. Diese Analyse wird monatlich wiederholt und das Portfolio danach angepasst.



Diese Strategie ist von Peter Lynch inspiriert. Hier ist die Annahme, dass Aktienkurse um den intrinsischen Wert eines Unternehmens schwanken, sich diesem langfristig aber immer wieder annähern. Es wird davon ausgegangen, dass alle Informationen bereits im Kurs eines Unternehmens enthalten sind (Markteffizienzhypothese). Jedoch können die Wachstumsaussichten nur begrenzt im Kurs widergespielt werden, da diese einen exponentiellen Verlauf aufweisen und sich kontinuierlich ändern, wodurch bei günstiger Bewertung eine Überrendite generiert wird.



Portfolio und Diversifikation: Ziel ist es, im Portfolio eine Vielzahl an verschiedenen Aktien zu halten (30 bis 60), um eine hohe Diversifikation für die Absicherung zu erreichen. Auf die Setzung von Stopp-Kursen wird dadurch bewusst verzichtet.



Money-Management: Da wissenschaftliche Studien belegen, dass Market-Timing auf lange Sicht zu weniger Rendite führt, wird darauf verzichtet. In kurzfristig schwächeren Marktphasen wird durch ein Rebalancing Kapital umgeschichtet, um weitere Positionen von enthaltenen Aktien mit hohem Betafaktor aufzubauen, um unmittelbar nach einer Marktkorrektur die Chancen nach oben hin wahrzunehmen. show more

This content is not available in the current language.