Growth and Market Position

Trading Idea

Das wikifolio soll sich durch weltweit tätige Unternehmen zusammensetzen, die sich sowohl durch ein starkes Wachstum als auch durch eine starke Marktstellung auszeichnen. Die Auswahl erfolgt nach meiner persönlichen Einschätzung, in der Regel auf der Grundlage von Umsatzwachstum und Entwicklung des Gewinns in den letzten Jahren. Gleichzeitig sollen sich diese Unternehmen durch eine starke Marktstellung auszeichnen. Diese kann beispielsweise aus einem hohen Marktanteil, einem nur schwer kopierbaren Unternehmenskonzept oder einer tendenziell hohen Kundenbindung resultieren. Berücksichtigt werden sollen in der Regel nur Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindesten 200 Millionen €. Die Anlagedauer soll dabei in der Regel mittel- bis langfristig sein. show more

