Trading Idea

Der Ansatz "Global Value Growth" bedeutet, dass sowohl in unterbewertete Aktien (Value-Ansatz), als auch in Aktien mit Wachstumsstory (Growth-Ansatz) investiert werden soll. Ziel ist es eine möglichst hohe Diversifikation und eine geringe Volatilität zu erreichen. Daher wird weltweit und branchenunabhägig investiert.



Die Aktienauswahl erfolgt für Value-Werte primär mit Hilfe der Fundamentalanalyse, für Wachstums-Werte werden die Technische Analyse und bestimmte Kennziffern verwendet.

Bei der Fundamentalanalyse werden sowohl die Vergangenheit des Unternehmens selbst, als auch die Branche und der Gesamtmarkt berücksichtigt.



Als Anlagehorizont wird eine mittel- bis langfristige Anlage in Aktien bevorzugt. Hebelprodukte oder Zertifikate werden nicht verwendet. Zur weiteren Diversifikation kann auch in andere Anlageklassen (z.B. Edelmetalle) investiert werden, wenn dies sinnvoll erscheint.



show more

This content is not available in the current language.