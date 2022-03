HFEA Moving Average

Trading Idea

🚀🚀🚀



Die Strategie "HEDGEFUNDIE's excellent adventure" (HFEA) ist in den USA beliebt und es gibt eine beträchtliche Menge an Material und Variationen dazu. Dieses wikifolio lässt sich davon inspirieren, aber verfolgt eine individuelle Agenda, die möglicherweise besser für bewegte Zeiten innerhalb der EU geeignet ist.



Dieses wikifolio soll sich, unter anderem, der Entwicklung von S&P 500, NASDAQ-100 und US Treasuries aussetzen. Dabei können auch große Hebel verwendet werden. Das kann beispielsweise über 3 x ETPs geschehen. Es können aber auch andere Produkte verwendet werden. Selbst bis zu 100 % Geld kann gehalten werden.



Es wird versucht, den Markt zu timen, um große Rückschläge zu vermeiden. Einfache technische Indikatoren, wie zum Beispiel Moving Average (MA), fließen in diese Entscheidungsfindung mit ein.



Die Annahme ist, dass in guten Zeiten gehebelte Aktieninvestments die Rendite liefern, während in schlechten Zeiten Anleihen und technische Analyse die Verluste ausreichend begrenzen.



Klartext: Es handelt sich um eine hochriskante Strategie, bei der selbst ein Totalverlust nicht ausgeschlossen ist. Das hier ist nichts für schwache Nerven.



🚀🚀🚀 show more

This content is not available in the current language.