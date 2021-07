Index Derivate

Trading Idea

In diesem Wikifolio sollen ausschließlich derivate Finanzinstrumente zum Einsatz kommen, welche die großen US Indexe DJI, S&P 500 & NASDAQ abbilden.



Dabei soll stets darauf geachtet werden, dass die eingesetzten Optionsscheine in keinem Fall einen Totalverlust erleiden. Dies soll mit sehr niedrigen KO-Schwellen umgesetzt werden. Die Haltedauer ist kurzfristig angedacht, kann allerdings in Bullenmärkten auch auf mittelfristig angedacht sein. show more

