Idol Increase Balanced

Ich verfolge mit meiner Portfoliozusammenstellung das Ziel eines langfristigen und nachhaltigen Vermögensaufbaus.

Hierfür wird ausschließlich in folgende Produkte investiert:



Aktien

ETF

Fonds



Da der Markt kurzfristig nicht vorhersehbar ist, sollen die einzelnen Investitionsbestandteile möglichst wenig Korrelation aufweisen, mittel- bis langfristig aber trotzdem ein ähnliches Renditepotenzial besitzen. Eine weitere Diversifikation findet (innerhalb eines Anteils des Portfolios) über die Länder bzw. Regionen (USA, Europa, China) statt.

Die USA wird hierbei über die 10 meist bewunderten Unternehmen laut Fortune abgebildet. Jedes Unternehmen wird hier jählich gleichgewichtet.



Durch die Wiederherstellung der prozentualen Investitionsanteile ist theoretisch eine Renditesteigerung möglich. Dieser Ausgleich erfolgt unter saisonalen Gesichtspunkten.





Dieses Wikifolio stellt eine Mischung meiner anderen 3 Wikifolios dar:

WF000MIBAL

WFMONEYINC

WFEWIDOL10 show more

