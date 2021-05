Intraday Clouds

Trading Idea

Dieses Portfolio soll hauptsächlich Intraday-Trades widerspiegeln.

Als Handelsinstrumente dienen daher grundsätzlich strukturierte Produkte, was sich dadurch natürlich in gesteigerter Volatitität niederschlagen sollte.

High-risk, high-reward.

Anlagehorizont soll grundsätzlich kurz- bis ultrakurzfristig sein. Haltedauer sollte in der Regel innerhalb eines Tages enden, kurzfristige Trendreiter sind aber möglich.

Entscheidungsfindung und Handelskriterien sind ausschließlich technischer Natur. show more

