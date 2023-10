Trading Idea

T Total-return R Research enhanced E Equity indices (only) N Not correlated D Derivatives (mainly) Kurzfristig können sich in jedem Markt potenziell profitable Schübe entwickeln. Aufbauend auf diesen grundlegenden Erkenntnissen möchte ich meine Trading- und Investitionsansätze im iTS TREND gestalten. Auf kurzfristige Sicht lege ich jedoch einen sehr großen Wert auf die Analyse des Sentiments. Meiner Erfahrung nach lassen sich potenzielle Entwicklungspfade für die nahe Zukunft besser abschätzen, als mögliche Zustände die in ferner Zukunft liegen. Ich hoffe, von Verschiebungen im Sentiment durch geschickten Einsatz von Hebelprodukten und ETFs profitieren zu können. Hierbei ziehe ich grundsätzlich alle Märkte in Betracht. Ich gehe davon aus, dass der Anlagehorizont in diesem wikifolio überwiegend sehr kurzfristig sein sollte. Aufgrund meines universitären und beruflichen Werdegangs bin ich bei meinen Analysemethoden sehr quantitativ orientiert. Deshalb plane ich, dass sich meine Entscheidungsfindungen aus statistisch signifikanten Korrelationen und logischen Verknüpfungen ausgewählter Faktoren und Parameter in Hinblick auf folgende Analysen ergeben: Globalanalyse Intermarketanalyse Sentimentanalyse Trends bzw. Momentum Zeitzyklen Market Profile Orderflowanalyse

This content is not available in the current language.

Master data Symbol WFITSTREND Date created 10/20/2023 Index level - High watermark 122.0