High Quality TSI USA

Besser als der Gesamtmarkt

Mit diesem Depot schlagen sie langfristig den S&P 500 und Nasdq 100 um Längen. Wir streben alle 3 Jahre eine Verdopplung des Depot an. Im Backtest der letzten 20 Jahre erreichte dieses Depot eine durchschnittliche Jahresperformance von 32%



Im ersten Schritt werden unsere Aktien ausschließlich aus dem Nasdaq Composite und hierbei nur die Creme del a’ Creme der börsennotierten Unternehmen für das Depot gewählt.



Im zweiten Schritt werden nur Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über zwei Milliarden Dollar berücksichtigt. Dies stellt sicher, dass die Aktie ausreichend gehandelt wird und Anleger nicht allein durch den Unterschied zwischen Brief- und Geldkurs massiv an Rendite einbüßen. Zusätzlich wird so sichergestellt, dass nur etablierte und solide Unternehmen überhaupt in Betracht kommen.



Im insgesamt dritten Schritt werden die Aktien nach Marktkapitalisierung (Big Caps mit einer Market Cap über zehn Milliarden US-Dollar, Mid Caps mit vier bis zehn Milliarden US-Dollar und Small Caps mit zwei bis vier Milliarden US-Dollar) eingeteilt.



Im vierte Schritt wird innerhalb jedes Segments der TSI-Wert bestimmt, sodass sich hieraus eine Rangliste, geordnet nach der relativen Trendstärke, ergibt. Anders ausgedrückt: Der Wert ganz oben auf der Liste besitzt die höchste Trendstärke.

Nun werden für jedes Segment drei Aktien mit einer extremen Trendstärke (TSI-Wert größer 98) ausgewählt.



Nach dieser Regel wird verkauft

Neben der Wahl des Titels und des perfekten Einstiegszeitpunktes ist auch ein gutes Timing beim Verkauf der Aktie wichtig. Hierbei wird diese Entscheidung ebenfalls rein durch die Entwicklung der Trendstärke getroffen: Sinkt der TSI-Wert einer Aktie unter 80, so wird sie umgehend verkauft und durch eine neue, trendstärkere Aktie ersetzt. Dies wird alle 2 Wochen überprüft.



