Aktien Werte 3

Trading Idea

Investitionen sollen nur in Aktien getätigt werden. Entscheidungsgrundlage soll zum einen der Chart, zum anderen die Gesamtmarktverfassung sein. Getradet werden soll grundsätzlich der übergeordnete Trend. Die Werte sollen überwiegend kurz- mittelfristig gehalten werden. Ziel ist es den Trend zu spielen und Gewinne laufen zu lassen. Größere Verluste in einzelnen Positionen sollen möglichst vermieden werden. Sollte sich eine Position schlecht entwickeln, oder durch meiner Meinung nach schlechte Nachrichten belastet werden, soll in der Regel ein schneller Verkauf - auch mit Verlust - erfolgen. show more

