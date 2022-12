Kricks Quality Champions

Trading Idea

In diesem wikifolio soll in weltweite Qualitätsunternehmen (Quality Champions) investiert werden. Wie der Name schon sagt steht die Qualität des Unternehmens im Vordergrund. Nur wenn ein Unternehmen einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil gegenüber Mitbewerbern besitzt und diesen dauerhaft aufrechtzuerhalten vermag, kommt es als Investition in Frage. Dazu soll nur in Unternehmen mit einem hohen ökonomischen Burggraben ("Moat") investiert werden. Zur Entscheidungsfindung dienen hauptsächlich qualitative Kriterien, wie z.B. Preissetzungsmacht, Management, Produktqualität, Vision, Kundenzufriedenheit und Innovationskraft. Weiterhin fließen quantitative Kennzahlen, wie die Entwicklung von Umsatz, Margen, Cashflow, Gewinn und Finanzkraft in die Entscheidungsfindung mit ein. Unterstützend können auch technische Indikatoren und Trendfolgestrategien eingesetzt werden. Zusammengefasst: Es geht darum, Unternehmen von höchster Qualität zu identifizieren und solange investiert zu bleiben, wie die Vormachtstellung des Unternehmens bestand hat. Das wikifolio soll hauptsächlich fokussiert investieren, in einige herausragende Werte. Je nach Marktsituation kann allerdings auch stärker diversifiziert werden. Der Anlagehorizont ist in der Regel langfristig, kann in speziellen Situationen aber auch kurzfristiger sein. Investiert werden soll hauptsächlich in weltweite Aktien, als Beimischung können aber auch ETFs enthalten sein.

Master data Symbol WFKRICKSQC Date created 10/25/2022 Index level - High watermark 164.9