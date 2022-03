Strategic Dynamic Invest

Trading Idea

Prinzipientreues und regelbasiertes Investieren, beruhend auf den vier Grundprinzipien Rationalität, Sicherheit, Flexibilität und Reflexion, bildet das Fundament der prozess-orientierten Anlagestrategie. Rationale Anomalien werden zum Aufbau von wiederholbaren Anlagen in einem risikokontrollierten Rahmen genutzt. Dabei konzentriert sich das Portfolio auf zwei Investitionsstrategien. Eine direktionale Multi-Strategie bestehend aus



1) Global-Macro- (Systematisch: makroökonomisches Umfeld anhand Makro-Matrix) und

2) Event-Driven-Investing (Diskretionär: mikroökonomisches Umfeld anhand transformativer Ereignisse)



verfolgt nach der Absolute-Return-Struktur in jeder Marktphase eine zielgerichtete Performance. Nach einem systematischen Ansatz der proprietären Makro-Matrix sorgen diversifizierte Multi-Assets der Makromärkte über Marktzyklen hinweg für eine Minimierung des Risikos, während die Nutzung eines breiten Spektrums von transformativen Ereignissen auf diskretionärem Weg eine Maximierung der Rendite ermöglicht.

Das Vorhersage-Paradoxon begründet den mittelfristigen Anlagehorizont und optimiert in Kombination mit der Kelly-Formel die Portfoliostruktur und Positionsverwaltung. Für das Anlageuniversum liegen keine Restriktionen vor. Je nach Marktumfeld werden Long- und Shortpositionen eingenommen. Finanzinstrumente mit Hebelwirkung werden unter Restriktionen für die Protektion des Portfolios verwendet. Individuelle Indizes gelten nicht als Vergleichsmaßstab zur Messung der Performance, da das individuelle Portfolio in keiner Weise einen Index nachbildet bzw. Zielvolatilitäten verfolgt.

