Leveraged Portfolio GD200

Es werden Leveraged ETFs, ETPs und andere Hebelprodukte auf Indizes aktiv gehandelt. Die Strategie ist aktiv, jedoch regelbasiert. Im Falle, dass sich der Index oberhalb seines gleitenden 200-Tage-Durchschnitts (GD200) befindet, befinden wir uns im Regime 1. Bei einem Stand unter dem 200-Tage-Durchschnitt wechseln wir in das Regime 2. Aufgrund der gehebelten Strategie handelt es sich um eine Anlagestrategie mit erhöhtem Risiko. Umschichtungen erfolgen in der Regel mehrmals pro Jahr, wodurch diese Strategie kurzfristig zu extremen Verlusten führen kann. Regime 1: Das Ziel besteht darin, während Regime 1 mindestens 90% des Portfolios in Leveraged ETFs, ETPs oder anderen Hebelprodukten auf Indizes mit zu investieren. Um die Vollatilität zu verringern kann jedoch auch hier eine Mischung mit risikoärmeren Anlagen, wie Gold, kurzlaufenden Anleihen, Geldmarktfonds oder Aktienetfs stattfinden. Somit kann von der Zielgewichtung abgewichen werden. Insbesondere nach langen Phasen der überperformance ergibt es Sinn einen Teil Umzuschichten. Dadurch könnte in Seitwärtsphasen, die sehr schädlich für Hebel sind, weiteres Kapital zum ausgleich investiert werden. Regime 2: In Regime 2 befinden wir uns möglicherweise in einer Korrekturphase. Aufgrund der erhöhten Volatilität wird Kapital aus den gehebelten Produkten abgezogen. Angestrebt wird eine Aufteilung in Aktien-ETFs, Gold und kurzlaufende Anleihen oder Geldmarktfonds. Bei negativen Zinsen können auch Cash-Positionen in Betracht gezogen werden. In Regime 2 wird grundsätzlich passiver agiert. Die exakte Aufteilung ist jedoch je nach Marktsituation flexibel. In keinem Fall wird in Regime 2 ein ungehebelter Risikobehafteter Teil in größerer Höhe als 90% angestrebt.