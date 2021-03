LongShortTrades

Trading Idea

Ziel ist es an Bewegungen von Aktienindizes, Aktien, Rohstoffen, Zinsen und Währungen durch Engagements in Aktien, Hebelprodukten oder ETFs zu partizipieren. Die Anzahl der Depotpositionen ist meist gering, um eine konzentrierte Investition zu erreichen. Die Handelsentscheidungen basieren in der Regel nach Charts und/oder Sentiment technischen Analysen. Der Schwerpunkt soll hier grundsätzlich bei trendbestätigenden Indikatoren sowie Indikatoren allgemein liegen. Der Anlagehorizont soll von Intraday bis zu mehreren Monaten reichen, ist also tendenziell eher kurzfristig gehalten. show more

