LongTerm Dividend Invest

In diesem Portfolio soll in Aktien, ETFs und teilweise Derivate auf langfristiger Basis investiert werden. Übergeordnetes Ziel ist eine stabile Dividendenausschüttung.



Es sollen weltweite Werte aufgenommen werden, die anhand fundamentaler Daten und der Dividendenrendite ausgewählt werden.

Zu einem Langfristdepot gehört meiner Meinung nach auch die Beimischung von Wachstumswerten, sodass diese in diesem Musterdepot ebenfalls zu einem Teil Platz finden sollen. show more

