Trading Idea

Im wikifolio "Markttrend in Asset-Klassen" soll versucht werden Trends am Finanzmarkt zu identifizieren und sie zu nutzen. Dabei soll i.d.R. in Faktor-Zertifikate auf NASDAQ100, Gold, Palladium, US-Zinsanleihen und ETF auf Kryptowährungen investiert werden. In der Zukunft sollen noch weitere Asset-Klassen und Werte hinzugefügt werden.

Die Charttechnik soll beim Timing des Ein- und Ausstiegs eine Rolle spielen (Trendfolgemodell der gleitenden Durchschnitte, Gesamtmarktanalyse wie Crossover, Prozent-, Bollingerbänder, Trendlinien).

Das ganze Anlageuniversum soll genutzt werden, damit man auf zukünftige unvorhersehbare Herausforderungen rechtzeitig reagieren kann.

Anlagehorizont soll überwiegend langfristig sein.

show more

This content is not available in the current language.