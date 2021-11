Trading Idea

Dieses Dach-wikifolio-Zertifikat soll einen langfristigen Vermögensaufbau ermöglichen.

Dieses Dach-wikifolio-Zertifikat soll in wikifolio-Zertifikate investieren, die meiner Meinung nach zu den Besten gehören. Dazu zählt nicht nur eine sehr gute Performance, sondern auch ein relativ geringes Risiko:

- es sollten mindestens eine Million Euro investiert sein

- sie sollten über einen längeren Zeitraum eine Verdopplung des Kurses in Drei-Jahres-Zyklen nachweisen können. Dazu sollten sie in der Vergangenheit:

- - eine Fünf-Jahresperformance von 217,5% aufweisen

- - eine Drei-Jahresperformance von100% aufweisen

- - eine Ein-Jahresperformance von 26% aufweisen

- - der Chart sollte möglichst kontinuierlich von links-unten nach rechts-oben gezeichnet sein

- - es können auch wikifolios mit Hebelprodukte aufgenommen werden

- es können vereinzelt auch wikifolio-Zertifikate aufgenommen werden, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, die aber in jüngerer Zeit eine außergewöhnliche Performance aufweisen.

Regelmäßig soll die Zusammensetzung des wikifolio-Zertifikats überprüft und gegebenenfalls geändert werden. Dabei sollen größere Käufe und Verkäufe auf einmal nach Möglichkeit vermieden werden.

Der Anlagehorizont soll überwiegend langfristig sein.

