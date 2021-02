New Normal World Basics

Trading Idea

Das Portfolio hat durch Analyse der einzelnen Titel das Ziel den Markt, durch Innovationsvorsprung, Erkennung der, durch sich immer wiederkehrenden Veränderungen in dieser Welt (z.B. das Internet oder Smartphones), zukünftige, unumstößliche Grundzustände- und Bedürfnisse, nicht wegzudenkenden Alltagsgüter, sowie durch permanente Reinvestitionen der Firmen in die eigene Forschung und Weiterentwicklung, den Markt (historisch belegte Rendite von 5-8%) zu schlagen und die Welt von Morgen abzudecken.



Es richtet sich an langfristige Anleger, welche bereit sind kurzfristige Schwankungen zu akzeptieren und im Sinne eines future-minded Ansatzes von dem Bestreben der Welt zu profitieren, sich stetig weiterzuentwickeln.

Ein Rebalancing findet nur statt, wenn bei Investments festzustellen sein sollte, dass grobe Verstöße gegen oben genannte Voraussetzungen vorliegen.



Die Asset Allocation ist über alle Länder verteilt, um ein Klumpenrisiko zu vermeiden, um Potenzial und Vorsprung gleichermaßen gerecht zu werden.

USA 40%

Europa 33%

Afrika&Südamerika 7%

Asien 20% show more

This content is not available in the current language.