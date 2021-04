Trading Idea

Monthly Trading and Investing

Dies bedeutet das ich die Aktien auf einen langen zeit Horizon (also Monats Kerzen) handeln werde.



Ziel dieses Wikifolios ist es in Anbetracht eines mittelfristigen Anlagehorizontes mit Hilfe von US Amerikanischen Aktien und ETFs die ich nach Kriterien der technischen Analyse auswähle, hierbei kommt auch der Fundamentale langfristige Ausblick zum tragen, eine möglichst Positive Rendite zu erzielen. Die Basisinformationen für meine Entscheidungen finde ich in der Regel auf US Amerikanischen Seiten. Das Verhältnis zwischen ETFs und Aktien kann je nach Markt Situation stark variieren. show more

This content is not available in the current language.