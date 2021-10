Momentumstrategie Tech

Trading Idea

Grundlage dieses wikifolios ist die Relative Stärke Strategie.

Als Aktienpool wird der amerikanische Markt, insbesondere die NASDAQ100 verwendet.





KAUF: In das Portfolio werden die 7 trendstärksten Aktien der NASDAQ100 eingekauft.

Der RSL (130) der Aktien wird wöchentlich überprüft und eine absteigende Rangliste aller Aktien der NASDAQ100 angelegt.



VERKAUF: Ist das Ergebnis der Überprüfung, dass eine Aktie des Portfolios unterhalb des Ranglistenplatzes 76 fällt, so wird die Aktie verkauft und direkt durch eine Aktie der 7 zu diesem Zeitpunkt relativ trendstärksten Aktien ersetzt. Sind unter den zu diesem Zeitpunkt 7 trendstärksten Aktien bereits investierte Aktien des Portfolios, so scheiden diese als Kaufkandidaten aus (kein Nachkauf).



Nebenbedingungen:

Bewegungen des Index, beispielweise durch Korrekturen oder Krisen (Corona Pandemie, Handelskrieg, Evergrande, Inflation etc...), wird das Wikifolio nachvollziehen. Der Markt wird nicht getimt. Als Verkaufssignal der einzelnen Positionen dient ausschließlich das oben beschriebene Signal.

Fällt der RSL der NASDAQ100 <1, so wird so lange nicht reinvestiert, bis sich die relative Stärke des NASDAQ100 wieder verstärkt (>1) hat. Das heißt, wenn eine Aktie im Zeitraum des schwachen NASDAQ100-RSL ein Verkaufssignal generiert, so wird sie (zunächst) nicht ersetzt.



Der Anlagehorizont der einzelnen Positionen wird im Bereich einiger Monate liegen. Je nach Entwicklung ihrer relativen Stärke.

