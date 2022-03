Investment mit Trading

Trading Idea

Ziel dieses Wikifolios ist es die Rendite des Aktienmarkts mit ergänzenden gehebelten Positionen zu steigern.



Zur Erfüllung des Ziels werden zwei Strategien gebündelt. Es wird zum einen hauptsächlich langfristig in einen Aktienindex investiert und damit regulär an den Wertsteigerungen des Aktienmarktes partizipiert. Zum anderen wird nebensächlich mit einem Teil des Portfolios in gehebelten Long oder Short Positionen in ebendiesem Aktienindex Handel betrieben.



Das Investment in den Aktienindex wird mit verschiedenen ETFs umgesetzt. Die Auswahl erfolgt nicht zwangsläufig um das Emittentenrisiko zu senken, sondern vor allem um die unterschiedlichen Kostenstrukturen der verschiedenen Anbieter mit abzubilden. Für den Handel werden Hebelzertifikate verwendet.



Prinzipiell soll das Gros des Wikifolios investiert sein, wobei ein Teil dauerhaft für den Handel reserviert wird. Die Aufwendungen und Erträge aus den Handelsgeschäften werden letztendlich aber immer mit den Investments ausgeglichen.



Als Aktienindex, der sowohl als Investment wie auch als Handelsvehikel dient, wird der DAX verwendet. show more

