RK Invest Secuformance

Trading Idea

Um in steigenden sowie auch in fallenden Märkten profitieren zu können, wird hier mit Hebelprodukten gehandelt. Als Strategien verwende ich hierbei vor allem Charttechnik, Markttechnik, Indikatoren und aktuelle Nachrichten. Der Anlagehorizont ist eher kurzfristig um möglichst nur in kurzen Zeitintervallen in Wertpapieren investiert zu sein. Damit soll das Risiko gegenüber längerfristigen Engagements verringert werden. Insgesamt verfolge ich mit diesem Wikifolio das Ziel mit einem niedrigem Drawdown dennoch eine angemessene Rendite zu erwirtschaften. show more

