Mit dem wikifolio SIGNAL GUIDED GOLD VALUES M2.2 wird beabsichtigt bei steigenden Goldpreisen in Gold CALL Open-End Turbo Optionsscheine zu investieren. Bei fallenden Goldpreisen wird dahingegen beabsichtigt in Gold PUT Open-End Turbo Optionsscheine zu investieren. Es wird beabsichtigt maximal einen Hebel von 2,2 zur Anwendung kommen zu lassen. Das selbst programmierte, halbautomatische Handelssystem "GLOBAL GOLD TRADING SYSTEM 24" signalisiert die An- und Verkäufe dieser Werte und diese kommen grundsätzlich durch technische Analyse zustande, wobei insbesondere Liniencharts zur Anwendung kommen. Hierdurch sollen Emotionen und Einflüsse vermeintlich kursbewegender Nachrichten ausgeschlossen werden. Es sind vorwiegend die monatlichen Bewegungen des Goldpreises, die für Swing-Trades genutzt werden sollen. Typischerweise gibt es jährlich lediglich ca. vier bis zwölf Trades. Der Anlagehorizont soll überwiegend kurz- bis mittelfristig sein und Hebelprodukte können enthalten sein. Das Anlageuniversum: Hebelprodukte: Knock-Out-Produkte. show more

