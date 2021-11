Shaping The Future World

Trading Idea

Dieses wikifolio soll in Unternehmen investieren, welche mit ihren innovativen Ambitionen darauf abzielen, die Zukunft zu gestalten und unser tägliches Leben neu zu formen. Daher wird in erster Linie in wachstumsträchtige Unternehmen mit innovativen Geschäftsmodellen investiert.



Das Anlageuniversum soll nur aus Aktien bestehen. Die Selektion der einzelnen Aktientitel soll nach qualitativen (z. B. KGV, KUV, Fair Value) und quantitativen Faktoren erfolgen (z. B. Charttechnik).



Die Titel sollen möglichst langfristig gehalten werden, da von einem überproportionalem Unternehmenswachstum ausgegangen wird. Die Anzahl der investierten Titel soll möglichst gering gehalten werden mit max. 10 Positionen.



Als Quellen der Entscheidungsfindung dienen Pressemeldungen der Unternehmen, Medienberichte sowie Branchen- und Aktienanalysen diverser Börsen- und Wirtschaftsplattformen.

