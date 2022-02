SIMULATOR 5

Trading Idea

Es ist beabsichtigt Chartanalysen nach den Regeln der Markttechnik, den Elliot Waves und nach der Strategie von Ichimoku durchgeführt werden. In der Regel sollen diese zuvor in unterschiedlichen Zeitfenstern analysiert und ausgewertet werden. Hierzu ist beabsichtigt, diese Analysen detailliert vom Wochenchart bis Minutenchart durchzuführen. Die Long- und Shorteinstiege sollen durch Investitionen in gehebelte Zertifikate abgebildet werden. Das Anlageuniversum soll grundsätzlich Aktien, Anlagezertifikate und Hebelprodukte umfassen.

Es ist beabsichtigt das wikifolio aktiv zu führen. Es sollen feste Regeln eines speziell entwickelten Money Managements zur Anwendung kommen. Vor jedem Einstieg soll das aktuelle Chance Risiko Verhältnis (CRV) ermittelt werden. Weiterhin können Long- und Shortpositionen gleichzeitig im Portfolio gehalten werden. Der übergeordnete Trend (Bullenmarkt oder Bärenmarkt) soll generell die Gewichtung zwischen Long- und Shortpositionen entscheiden. Der Anlagehorizont soll in der Regel kurzfristig bis mittelfristig gehaltene Positionen enthalten. Es ist beabsichtigt das gesamte System und Regelwerk in jeder Marktphase konsequent einzuhalten. Grundsätzlich soll das Anfangsrisiko eines Investments in Abhängigkeit des zuvor ermittelten Chance Risiko Verhältnisses gering gehalten werden. In der Regel sollen Stopps nur in Richtung des Trendverlaufes angehoben werden. show more

