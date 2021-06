smart sustainability

Trading Idea

Nachhaltigkeit ist der MEGA-Trend der Zukunft.



Viele existierene Fonds mit dem Fokus Nachhaltigkeit arbeiten mit der Integration von ESG Kriterien, Ausschlusskriterien oder Best-in-Class/Best-in-Service Ansätzen. Soweit so gut. Dieses Wikifolio soll jedoch einen Schritt weter gehen. Vor allem auf die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit soll eigegangen werden. Denn eine der wohl grössten Herausfoderungen der heutigen Zeit ist der Umgang mit dem Klima, die nachhaltige Energieerzeugung und der Allokation unserer begrenzten natürlichen Ressourcen.



Ziel ist es, in (weltweite) Werte zu investieren die Lösungen für diese ökologischen Herausforderungen entwicklen. Dabei sind als geläufigsten Beispiele Produzenten von erneuerbarer Energie oder Hersteller von Verkehrsmittel mit dekarbonisierter Verbrennung (Elektro, Wasserstoff etc.) zu nennen. Aber auch Proudzenten von Fleisch-Alternativen oder Hersteller von sogennantem in-vitro Fleisch erarbeiten Lösungen für die grossen ökologische Herausfoderungen unserer Zeit.



Die Auswahl der jeweiligen Unternehmen innerhalb der jeweiligen Branche (Elektro-Mobilität, Brennstoffzellen & Wasserstoff, Solarernergie, Windkraft,

alternative Fleischproduktion) sollen vor allem mittels quantitativem Aktien-Research ausgewählt werden. Dabei stehen aber nicht Gewinn-Kennzahlen im Vordergrund, da viele Unternehmen in desem Segement noch keinen mehrperiodigen nachhaltigen Unternehmensgewinn erzielen. Vielmehr stehen Umsatzswachstumskennzahlen und (operative) Margen im Zentrum der Analyse. show more

