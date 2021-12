Schmitto Leverage

Trading Idea

In diesem wikifolio sollen überwiegend Hebelprodukte mit hohem Hebel eingesetzt werden, wo meiner Meinung nach eine hohe Renditeerzielung angestrebt werden kann. Es soll das gesamte Anlageuniversum zur Verfügung stehen.



Es soll versucht werden, an einem intakten Aufwärtstrend gehebelt zu profitieren. Grundsätzlich sollen Hebelprodukte auf den Dow Jones Index gehandelt werden, aber auch Hebelprodukte auf die Einzeltitel dieses Index sollen dem Anlageuniversum zur Verfügung stehen.



Mittels Charttechnik sollen Aufwärtstrends erkannt werden und entsprechende Hebelprodukte ausgesucht werden. Ist kein eindeutiger Trend identifizierbar oder stehen turbulente Börsen bevor, soll in der Regel Cash gehalten oder so auf fallende Kurse gesetzt werden können.

Somit sollen grundsätzlich sowohl short (put) als auch long (call) Positionen eingegangen werden, überwiegend sollen aber long Positionen gehalten werden.



Die Haltedauer der Papiere liegt in der Regel zwischen einen Handelstag und mehreren Monaten.

Es sollen sich immer nur sehr wenige Positionen im Portfolio befinden, in der Regel nur eine Einzige.

Durch mehrere Teilkäufe und Teilverkäufe sollen Schwankungen vorteilhaft genutzt werden. show more

This content is not available in the current language.