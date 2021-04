Schmittoline 2021

Trading Idea

In diesen Wikifolio sollen überwiegend spekulative Trades mit hoher Gewichtung eingegangen werden, die meiner Meinung nach ein sehr gutes Chance/Risiko Verhältnis aufweisen. Es soll besonderer Wert auf kurzfristigen und maximalen Ertrag gelegt werden.



Das Portfolio soll die Möglichkeit nutzen, in alle Werte des wikifolio Anlageuniversums wie Aktien, ETF´s, Fonds sowie Anlagezertifikate und Hebelprodukte zu investieren.

Es soll jedoch meist mit gehebelten Produkten gehandelt werden, was ein Totalverlustrisiko nach sich ziehen kann.



Der Anlagehorizont soll kurz-/ bis mittelfristig sein. show more

